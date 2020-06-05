День журналиста Украины. Фото: Hochu.ua

https://racurs.ua/n139347-zavtra-den-jurnalista-ukrainy-i-troickaya-roditelskaya-subbota.html

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6 июня празднуется День журналиста Украины. Он введен еще в 1994 году.

Дата праздника выбрана не случайно, ведь именно 6 июня 1992 года Международная ассоциация журналистов проголосовала за включение в свой состав Национального союза журналистов Украины.

Как известно, СМИ называют «четвертой властью», потому что журналисты оказывают огромное влияние на общество. Впервые этот термин употребил Томас Карлейль.

Также завтра все православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день посещают кладбища, поминают своих усопших родственников, украшают зеленью их могилы, устраивают ритуальные трапезы и общаются с душами покойных.

Священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, чтобы помолиться во время службы. Помолиться следует за всех умерших православных христианах, а затем отправиться на кладбище, где можно помолиться за умерших родных.

Существовало поверье, что на Троицкую родительскую субботу русалки выходили из рек и рассаживались на ветвях берёз или прятались во ржи. А в полночь водяной поднимал воду в реках и, лишь услышав народные песни, успокаивался, и вода опять входила в берега.