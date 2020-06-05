День журналіста України. Фото: Hochu.ua

https://racurs.ua/ua/n139347-zavtra-den-jurnalista-ukrayiny-i-troyicka-batkivska-subota.html

Ракурс

6 червня святкується День журналіста України. Воно започатковано ще у 1994 році.

Дата для свята вибрана не випадково, адже саме 6 червня 1992 року Міжнародна асоціація журналістів проголосувала за включення до свого складу Національної спілки журналістів України.

Як відомо, ЗМІ називають «четвертою владою», тому що журналісти мають величезний вплив на суспільство. Вперше цей термін вжив Томас Карлейль.

Також завтра усі православні християни відзначають Троїцьку батьківську суботу. У цей день відвідують кладовища, поминають своїх покійних родичів, прикрашають зеленню їхні могили, влаштовують ритуальні трапези та спілкуються з душами покійних.

Священики радять на Троїцьку батьківську суботу з ранку прийти до храму, щоб помолитися під час служби. Помолитися слід за всіх померлих православних християн, а потім відправитися на кладовище, де можна помолитися за померлих рідних.

Існувало повір’я, що на Троїцьку батьківську суботу русалки виходили з річок і сідали на гілках беріз або ховалися у житі. А опівночі водяник піднімав воду у річках. Лише почувши народні пісні, він заспокоювався і вода знову входила в береги.