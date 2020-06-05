Віталій Кличко. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n139346-klychko-vidpoviv-na-propozyciu-balotuvatysya-u-mery-kyieva-vid-partiyi-poroshenka.html

Ракурс

Віталій Кличко відреагував на пропозицію екс-президента Петра Порошенка балотуватися у мери Києва від партії «Європейська солідарність».

Свої коментарі з цього приводу Кличко опублікував у Facebook.

Кличко заявив, що він ознайомився у пресі із заявою партії «ЄС» про готовність висунути його кандидатуру на пост мера Києва і навіть подякував за таку пропозицію.

Але чинний мер столиці нагадав, що він є лідером партії «Удар», яка завжди підтримувала демократію і євроінтеграцію. Тому він буде балотуватися на посаду мера Києва від своєї політичної сили.

Кличко додав, що він готовий співпрацювати з усіма демократичними силами, які будуть діяти за правилами і порядно.

Як раніше писав «Ракурс», у праймеріз партії «Слуга народу» на пост мера Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести кандидатів.