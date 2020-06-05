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Ракурс
Виталий Кличко. Фото: Телеграф

Кличко ответил на предложение баллотироваться в мэры Киева от партии Порошенко

5 июн 2020, 21:13
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Виталий Кличко отреагировал на предложение экс-президента Петра Порошенко баллотироваться в мэры Киева от партии «Европейская солидарность».

Свои комментарии по данному поводу Кличко опубликовал в Facebook.

Кличко заявил, что он ознакомилсяв прессе с заявлением партии «ЕС» о готовности выдвинуть его кандидатуру на пост мэра Киева и даже поблагодарил за такое предложение.

Но действующий мэр столицы напомнил, что он является лидером партии «Удар», которая всегда поддерживала демократию и евроинтеграцию. Поэтому он будет баллотироваться на должность мэра Киева от своей политической силы.

Скриншот поста Виталия Кличко в Facebook

Кличко добавил, что он готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно.

Как ранее писал «Ракурс», в праймериз партии «Слуга народа» на пост мэра Киева могут принять участие от четырех до шести кандидатов.

Источник: Ракурс


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