Виталий Кличко. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n139346-klichko-otvetil-na-predlojenie-ballotirovatsya-v-mery-kieva-ot-partii-poroshenko.html

Ракурс

Виталий Кличко отреагировал на предложение экс-президента Петра Порошенко баллотироваться в мэры Киева от партии «Европейская солидарность».

Свои комментарии по данному поводу Кличко опубликовал в Facebook.

Кличко заявил, что он ознакомилсяв прессе с заявлением партии «ЕС» о готовности выдвинуть его кандидатуру на пост мэра Киева и даже поблагодарил за такое предложение.

Но действующий мэр столицы напомнил, что он является лидером партии «Удар», которая всегда поддерживала демократию и евроинтеграцию. Поэтому он будет баллотироваться на должность мэра Киева от своей политической силы.

Кличко добавил, что он готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно.

Как ранее писал «Ракурс», в праймериз партии «Слуга народа» на пост мэра Киева могут принять участие от четырех до шести кандидатов.