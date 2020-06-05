Раиса Богатырева. Фото: Знай

https://racurs.ua/n139345-v-prokurature-kieva-prokommentirovali-otmenu-mery-presecheniya-bogatyrevoy.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется весьма странно. Подозреваемым то избирают меру пресечения, то отменяют ее. В прокуратуре Киева прокомментировали ситуацию со снятием Высшим антикоррупционным судом меры пресечения с экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Как оказалось, прокуроры не сообщили подозрение Богатыревой во время ее задержания в августе 2019 года, так как во время досудебного расследования по делу экс-министра ей уже было сообщено о подозрении следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Указано, что в 2015 и 2016 годах Печерским районным судом Киева и Апелляционным судом столицы были приняты решения, которые подтверждали сообщение о подозрении Богатыревой и которые не были отменены. Кроме того, Печерским судом 20 мая 2015 года было принято решение об избрании экс-министру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Когда в августе 2019 года Богатырева была задержана, прокуроры вместо нового подозрения вручили подозреваемой и ее защитнику под роспись копию ходатайства о применении меры пресечения и копию сообщения о подозрении от 20 октября 2014 года.

Сотрудники прокуратуры Киева не составляли нового сообщения о подозрении Богатыревой, потому что законодательством не предусмотрено повторное составление и вручение идентичного сообщения о подозрении, которое ранее уже было вручено.

Также отмечается, что в данное время расследованием дела занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как ранее писал «Ракурс», Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вчера отменила меру пресечения Богатыревой.