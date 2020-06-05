САП. Фото: Одесская жизнь

https://racurs.ua/n139344-eks-nardep-polyakov-predstanet-pered-sudom-za-nezakonnoe-poluchenie-kompensacii-za-jile.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется не очень активно, хотя является одним из главных требований общества. Сегодня, 5 июня, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт об обвинении экс-нардепа VIII созыва Максима Полякова в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в сумме 367 тыс. грн.

Также бывший нардеп обвиняется во внесении недостоверных данных в декларации за 2016 и 2017 годы, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

По мнению следствия, Поляков с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве, но продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость проживания в номере гостиницы «Киев». За период с февраля 2018 года по август 2019 года экс-нардеп незаконно получил 367 тыс. грн выплат.

Кроме того следствие считает, что Поляков в декларации за 2016 год намеренно не указал фактическое приобретение вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 млн грн (недвижимость зарегистрирована на близкого человека). В декларации за 2017 год экс-нардеп не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в сумме 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

Полякову 20 декабря 2019 года объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Как ранее писал «Ракурс», ВАКС избрал меру пресечения для бывшего нардепа VIII созыва Станислава Березкина в виде залога в сумме 937,5 тыс. грн. Березкина подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья.