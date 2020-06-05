Золотой отель открылся во Вьетнаме. Фото: Бугага

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Ракурс

Золотой отель Dolce Hanoi Golden Lake открылся в центре Ханоя. Это первый в мире пятизвездочный отель, фасад и интерьер которого покрыты 24-каратным золотом. Теперь отель станет новой достопримечательностью Вьетнама.

Здание отеля имеет 25 этажей, а общая площадь фасада составляет 5 тыс. кв. м, сообщает Lenta.ru.

Строительство отеля велось на протяжении десяти лет. В отеле 342 номера, которые выполнены в императорском стиле.

В номерах позолоченная мебель, сантехника, а также позолочены многие элементы декора.

Рестораны, бары и панорамный бассейн на крыше также украшены желтым металлом. Проживание в отеле стоит 250 долл. в сутки.

Следует отметить, что некоторые отели уже использовали позолоту для отделки интерьера, но не в таких масштабах. Так в отеле Burj Al-Arab (Дубай) золотом покрыты лифт и лобби. В отеле Trump International Hotel в Лас-Вегасе золотые окна, а в отеле Emirates Palace в Абу-Даби позолоченные стены и потолок.

Как ранее писал «Ракурс», из-за коронавирусного карантина испанец восемь недель живет один в роскошном отеле. Единственный постоялец следит за состоянием инженерных систем гостиницы.