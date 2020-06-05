Мост Кличко за 306 млн грн: в мэрии Киева рассказали, кто платил за ремонт лопнувшего стекла

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Ракурс

«Мост Кличко» обошелся Киеву в свыше 306 млн грн. Вместе с тем, в течение года произошло несколько неприятных инцидентов, в результате которых возникала необходимость в ремонте или замене стеклянных фрагментов пешеходно-велосипедного моста. «Ракурс» поинтересовался у КГГА о качестве стекла, использовавшегося для строительства перехода, и расходах на его ремонт.

Общие затраты на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Печерском и Шевченковском районах составили 306,009 млн грн. Установленный на мостовом переходе стеклопакет (триплекс) состоит из четырех листов (далее — слоев) закаленного стекла, каждое толщиной по 10 мм, — говорится в ответе Киевской горадминистрации на запрос «Ракурса».

По информации КГГА, слои стекла соединяются двусторонней клеевой прозрачной пленкой EVA толщиной 0,76 мм, а поверх несущего стекла временно было установлено 8-миллиметровое защитное переменное стекло.

Защитное стекло устанавливалось временно, на период устройства гусасфальта, с целью защиты триплекса от повреждений. После завершения цикла устройства гусасфальта защитное стекло сняли. В 2019 году произошло несколько случаев повреждений защитного накрывочного стекла. Восстановление повреждений осуществлялось силами генеральной подрядной организации — ООО «Спецавто-Строй» за свой счет, — рассказали столичные чиновники.

Вместе с тем, мы просили указать даты проведения ремонтных работ и предоставить копии заключений экспертиз Института судебных экспертиз и Государственной аудиторской службы о строительства моста. В КГГА нам отметили, что эти вопросы «обработало коммунальное предприятие „Инженерный центр“».

Материалы проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КП «Инженерный центр», который выступал заказчиком работ по строительству моста, по информации Госбюро расследований, приобщены к материалам уголовного производства, внесенного в ЕРДР № 62019000000000619 от 8 мая 2020 года, поэтому их запрещено разглашать, — сообщили в ответе на запрос.

Стоит заметить, что указанное уголовное производство о возможном завладении бюджетными средствами при строительстве мостового перехода было начато ГБР еще в мае прошлого года, о чем сообщали СМИ.

В то же время в феврале мэр Киева Виталий Кличко писал в Фейсбук о том, что мост обошелся столице в 278,5 млн грн, а вместе с проектными и другими дополнительными работами — в 306 млн грн. Тогда Кличко сообщил, что по предварительным расчетам весь комплекс работ оценивался почти в 420 млн грн. Мэр города добавил, что выводы Института судебных экспертиз, Госаудитслужбы и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины «свидетельствуют не о хищении, а об экономии средств». Однако эти выводы на наш запрос так и не были предоставлены.

Напомним, пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклянными фрагментами открыли в Киеве 25 мая 2019 года. На следующий день на двух фрагментах пешеходной части появились трещины, впоследствии треснул еще один стеклопакет. В июле на мосту треснуло стекло перильных ограждений.

В СМИ Кличко обвиняли в краже проекта моста, завышении его стоимости и некачественном выполнении работ подрядчиками. Мэр столицы все эти обвинения неоднократно отвергал.