Билл Гейтс прокомментировал слухи о вакцине от коронавируса с микрочипами

Билл Гейтс. Фото: Известия

https://racurs.ua/n139341-bill-geyts-prokommentiroval-sluhi-o-vakcine-ot-koronavirusa-s-mikrochipami.html

Ракурс

Билл Гейтс, известный американский мультимиллиардер и основатель компании Microsoft, отреагировал на появившиеся слухи о том, что якобы он специально устроил пандемию коронавируса, чтобы вместе с вакциной вживлять в людей микрочипы.

Гейтс утверждает, что никогда в жизни он не занимался разработкой микрочипов. Кроме того, мультимиллиардер заявил, что отрицать такие слухи весьма сложно, потому что подобные предположения выглядят не только странно, но и глупо, пишет Business Insider.

Гейтс добавил, что его очень беспокоит появление подобных сумасшедших идей, потому что они могут помешать массовой вакцинации от коронавируса, а это может стать препятствием для формирования группового иммунитета.

По мнению Гейтса, без группового иммунитета человечеству не удастся победить коронавирус, а это значит, что инфекция продолжит убивать людей.

Следует отметить, что фонд Гейтса перечислил 1 млрд долл. на разработку вакцины от коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», не так давно Гейтс приобрел первую в мире уникальную экологическую супер-яхту. В движение яхту приводят необычные водородные двигатели, суммарная мощность которых составляет 4 МВт.