Білл Гейтс прокоментував чутки про вакцину від коронавірусу з мікрочіпами

Білл Гейтс. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n139341-bill-geyts-prokomentuvav-chutky-pro-vakcynu-vid-koronavirusu-z-mikrochipamy.html

Ракурс

Білл Гейтс, відомий американський мультимільярдер і засновник компанії Microsoft, відреагував на чутки про те, що нібито він навмисно влаштував пандемію коронавірусу, щоб разом із вакциною вживлювати в людей мікрочіпи.

Гейтс стверджує, що ніколи в житті він не займався розробкою мікрочіпів. Крім того, мультимільярдер заявив, що заперечувати такі чутки дуже складно, тому що подібні припущення виглядають не тільки дивно, але й безглуздо, пише Business Insider.

Гейтс додав, що його дуже турбує поява подібних божевільних ідей, тому що вони можуть перешкодити масовій вакцинації від коронавірусу, а це може стати перешкодою для формування групового імунітету.

На думку Гейтса, без групового імунітету людству не вдасться перемогти коронавірус, а це значить, що інфекція продовжить вбивати людей.

Слід зазначити, що фонд Гейтса перерахував 1 млрд дол. на розробку вакцини від коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», не так давно Гейтс придбав першу в світі унікальну екологічну супер-яхту. У рух яхту приводять незвичайні водневі двигуни, сумарна потужність яких становить 4 МВт.