Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n139340-tramp-zamist-afroamerykancya-floyda-charlie-hebdo-jorstkou-karykaturou-vidreaguvav-na-protesty.html

Ракурс

Charlie Hebdo, сатиричний французький журнал, відреагував на протести в Сполучених Штатах Америки.

Видання опублікувало карикатуру на гучне вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Карикатуру надрукували на обкладинці випуску від 2 червня, який розмістили на сайті журналу.

На карикатурі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зображений під коліном співробітника поліції Дерека Шовіна, обвинуваченого у вбивстві Флойда. Таким чином видання відреагувало на заяву Трампа. Американський президент називав губернаторів штатів «слабкими» і погрожував ввести Нацгвардію.

Також на обкладинці надрукували слова: «Поліцейське насильство» і «Ми хочемо законності».

Нагадаємо, президент США Америки Дональд Трамп закликав владу міст збільшити кількість силовиків на вулицях до тих пір, поки масові демонстрації не припиняться. Якщо в деяких містах не вдасться нормалізувати ситуацію, то залучать армію.