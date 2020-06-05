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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: flickr.com

Трамп вместо афроамериканца Флойда: Charlie Hebdo жесткой карикатурой отреагировал на протесты в США (ФОТО)

5 июн 2020, 17:21
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Charlie Hebdo, сатирический французский журнал, отреагировал на протесты в Соединенных Штатах Америки.

Издание опубликовало карикатуру на громкое убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Карикатуру напечатали на обложке выпуска от 2 июня, который разместили на сайте журнала.

На карикатуре президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп изображен под коленом сотрудника полиции Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Таким образом издание отреагировало на заявления Трампа. Американский президент называл губернаторов штатов «слабыми» и угрожал ввести Нацгвардию.

Также на обложке напечатали слова: «Полицейское насилие» и «Мы хотим законности».

Фото: журнал Charlie Hebdo

Напомним, президент США Америки Дональд Трамп призвал власти городов увеличить количество силовиков на улицах до тех пор, пока массовые демонстрации не прекратятся. Если в некоторых городах не удастся нормализовать ситуацию, то привлекут армию.


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