Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n139340-tramp-vmesto-afroamerikanca-floyda-charlie-hebdo-jestkoy-karikaturoy-otreagiroval-na-protesty.html

Ракурс

Charlie Hebdo, сатирический французский журнал, отреагировал на протесты в Соединенных Штатах Америки.

Издание опубликовало карикатуру на громкое убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Карикатуру напечатали на обложке выпуска от 2 июня, который разместили на сайте журнала.

На карикатуре президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп изображен под коленом сотрудника полиции Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Таким образом издание отреагировало на заявления Трампа. Американский президент называл губернаторов штатов «слабыми» и угрожал ввести Нацгвардию.

Также на обложке напечатали слова: «Полицейское насилие» и «Мы хотим законности».

Напомним, президент США Америки Дональд Трамп призвал власти городов увеличить количество силовиков на улицах до тех пор, пока массовые демонстрации не прекратятся. Если в некоторых городах не удастся нормализовать ситуацию, то привлекут армию.