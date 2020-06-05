Міст Кличка за 306 млн грн: у мерії Києва розповіли, хто оплатив ремонт потрісканого скла

Міст Кличка за 306 млн грн: у мерії Києва розповіли, хто платив за ремонт потрісканого скла

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Ракурс

«Міст Кличка» обійшовся Києву у понад 306 млн грн. Разом з тим, впродовж року трапилося кілька прикрих інцидентів, внаслідок яких виникала потреба у ремонті або заміні скляних фрагментів пішохідно-велосипедного мосту. «Ракурс» поцікавився у КМДА, яке скло використовувалося для будівництва переходу та хто платив за його ремонт.

Загальні витрати на будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах склали 306,009 млн грн. Встановлений на мостовому переході склопакет (триплекс) складається із чотирьох листів (надалі — шарів) гартованого скла, кожне завтовшки по 10 мм, — йдеться у повідомленні Київської міськадміністрації у відповідь на запит «Ракурсу».

За інформацією КМДА, шари скла поєднуються між собою двосторонньою клейовою прозорою плівкою EVA завтовшки 0,76 мм, а поверх несучого скла тимчасово улаштовувалось 8-міліметрове захисне змінне.

Захисне скло встановлювалось тимчасово, на час улаштування гусасфальту, з метою захисту триплекса від пошкоджень. Після завершення виробничого циклу улаштування гусасфальту захисне скло було знято. У 2019 році сталося декілька випадків пошкоджень захисного накривного скла. Відновлення пошкоджень здійснювалось силами генеральної підрядної організації — ТОВ «Спецавто-Буд» за власний рахунок, — розповіли столичні чиновники.

Разом з тим, ми просили вказати дати проведення ремонтних робіт і надати копії висновків експертиз Інституту судових експертиз і Державної аудиторської служби щодо будівництва мосту. У КМДА нам зазначили, що ці питання «опрацьовано у комунальному підприємстві „Інженерний центр“».

Матеріали перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Інженерний центр», який виступав замовником робіт щодо будівництва мосту, за інформацією Держбюро розслідувань, долучено до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 62019000000000619 від 8 травня 2020 року, а тому їх не можна розголошувати, — зазначили у відповіді на запит.

Варто зауважити, що вказане кримінальне провадження щодо можливого заволодіння бюджетними коштами при будівництві мостового переходу було розпочате ДБР ще торік у травні, про що повідомляли ЗМІ.

Водночас у лютому мер Києва Віталій Кличко писав у Фейсбук про те, що міст обійшовся столиці у 278,5 млн грн, а разом з проектними та іншими додатковими роботами — у 306 млн грн. Тоді Кличко повідомив, що за попередніми розрахунками весь комплекс робіт оцінювався майже у 420 млн грн. Мер міста додав, що висновки Інституту судових експертиз, Держаудитслужби та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України «свідчать не про розкрадання, а про економію коштів». Однак ці висновки на наш запит так і не були надані.

Нагадаємо, пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом у Києві відкрили 25 травня 2019 року. Наступного дня на двох фрагментах пішохідної частини з’явилися тріщини, згодом тріснув ще один скляний фрагмент. У липні на мосту тріснуло скло перильних огороджень.

У ЗМІ Кличка звинувачували у крадіжці проекту моста, завищенні його вартості та неякісному виконанні робіт підрядниками. Мер столиці усі ці звинувачення неодноразово відкидав.