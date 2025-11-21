Віталій Кличко, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n210438-u-kyievi-vzymku-zapracuut-sim-minitec-klychko.html

Ракурс

Київ створює систему енергостійкості об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

Зокрема, впроваджується модель розподіленої когенерації — щоб зміцнити виробничі потужності міста та забезпечити додаткові обсяги електроенергії для критичної інфраструктури. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

За словами мера Києва, це унікальний проект з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України — подібний досвід навряд чи мають й інші країни.

Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему ТЕЦ або міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей). Це невеликі, порівняно з існуючими нашими гігантами об'єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію, — розповів Кличко.

В нашому випадку локальність, тобто розподіленість у різних районах цих міні-ТЕЦ, одна з їх ключових переваг. Адже вони значно ускладнюють мету ворога, який намагається максимально пошкодити нашу енергосистему, — додав він.

За словами мера Києва, будівництво нових ТЕЦ включає будівництво захисних споруд другого рівня:

Зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об'єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність.

За словами Кличка, шість таких мініТЕЦ запрацюють у столиці до кінця року, ще одна — на початку наступного.