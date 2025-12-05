Новини
Головна ялинка України в Києві. Фото: Віталій Кличко у Telegram

Головну ялинку України офіційно відкрили у Києві (ФОТО)

5 гру 2025, 20:27
Офіційне відкриття головної ялинки країни відбулося у Києві.

У п’ятницю, 5 грудня, на Софійській площі в запалили головну ялинку. Офіційне відкриття відбулося напередодні Дня Миколая, який Православна церква України відзначає вже завтра, 6 грудня. Під міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його інформацією, ялинка в цьому році штучна, як і в 2025 році. Її висота складає 16 метрів. Тематика святкового дерева натхненна фресками Софії Київської. Його прикрасили 4,5 тис. іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим, — зазначив мер.

Головна ялинка України в Києві. Фото: Віталій Кличко у Telegram

Також столичний градоначальник подякував захисникам та захисницям за те, що кияни мають можливість відчувати атмосферу свята.

