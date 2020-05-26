Испанец восемь недель живет один в огромной гостинице. Фото: Join UP

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Ракурс

В Испании еще 14 марта из-за пандемии коронавируса закрылись практически все отели, которые раньше были переполнены туристами. Пришлось закрыть на карантин и роскошный отель W в Барселоне, здание которого по форме напоминает огромный парус. Но один постоялец в отеле все же остался. Это инженер Даниэль Ордоньес, который с 17 марта живет в номере на 24 этаже.

Ордоньес следит за техническим состоянием инженерных систем отеля, сообщает The New York Time.

Инженер один раз в пять дней обходит все номера отеля и спускает воду с 1,4 тыс. кранов. Эта процедура занимает у него целый день. Спускать воду с кранов нужно для того, чтобы в воде не размножались бактерии легионеллы. Эти бактерии при попадании в легкие человека могут вызвать пневмонию.

Так что инженер даже во время пандемии заботится о здоровье будущих постояльцев отеля.

В отеле нет никого кроме Ордоньеса, поэтому инженеру приходится самостоятельно готовить себе еду на кухне и стирать одежду в прачечной. Инженер думал, что ему придется пробыть одному в отеле около двух недель, но уже прошло восемь недель с начала его «заточения».

Инженер до самоизоляции в отеле жил в квартире на окраине Барселоны, но очень много времени проводил в гостинице и считал ее своим вторым домом. Ордоньес отрегулировал освещение в номерах и шторы. Теперь по вечерам на фасаде отеля светится огромное сердце. Это сердце инженер посвятил врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», власти Испании объявили в стране 10-дневный траур по жертвам коронавируса. Такого длительного траура в Испании не было с 1978 года, когда жертвами авиакатастрофы в Лос-Родеос стали сотни людей.