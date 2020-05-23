Испания собирается этим летом открыть туристический сезон. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n138661-ispaniya-sobiraetsya-etim-letom-otkryt-turisticheskiy-sezon.html

Ракурс

Испания рассчитывает в этом году все же открыть туристический сезон. Правительство страны приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля.

О таком решении правительства сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Pais.

Глава испанского правительства заявил, что иностранные граждане уже могут планировать свой отпуск на испанских курортах и добавил, что Испания ежегодно принимает около 80 млн туристов.

Как известно, туристический сезон в Испании планировали открыть не ранее конца июля, из-за чего он мог вообще сорваться. Затем власти страны предполагали, что сначала восстановится внутренний туризм.

Как ранее писал «Ракурс», в Испании с 15 мая введен режим обязательной самоизоляции для всех, кто приезжает в страну. Завтра данное ограничение должно быть снято, но, по всей видимости, власти его продлят еще на две недели.