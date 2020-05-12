Туристический сезон 2020: Греция и Черногория готовятся принять туристов, Испания ужесточает ограничения

Туристический сезон 2020. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n138079-turisticheskiy-sezon-2020-greciya-i-chernogoriya-gotovyatsya-prinyat-turistov-ispaniya.html

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Туристический сезон 2020 года находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Границы закрыты, авиасообщение прекращено, а многие туристы боятся отправляться на курорты из-за опасности заражения. Некоторые европейские страны, у которых туристическая отрасль является одной из основных, все же рассматривают варианты открытия туристического сезона в этом году.

Правительство Греции назвало условия открытия туристического сезона и разработало план его запуска. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Каждый турист, прибывающий в Грецию, должен предъявить медицинскую справку перед посадкой в самолет. Справка должна свидетельствовать об отсутствии у туриста коронавируса и быть выдана не позже 72 часов до вылета.

В каждом греческом отеле должен быть медработник, который будет следить за состоянием гостей. Туристов с коронавирусом будут направлять в «карантинные гостиницы», которые выделит государство. Отели в Греции должны начать открываться в июне.

Тем временем в Черногории разрабатываются новые правила для гостиниц, домов отдыха, ресторанов, кафе и пляжей. Эти правила направлены на обеспечение безопасности туристов. Согласно правилам, на пляжах будет разрешена одна пара лежаков на 16 кв. м. Лежаки должны систематически дезинфицироваться, сообщает 34Travel.

Власть Черногории планирует в начале июня открыть границы для туристов и восстановить транспортное сообщение.

А вот в Испании туристический сезон в этом году вряд ли будет открыт. В стране с 15 мая введут обязательную двухнедельную обсервацию для всех лиц, которые прибывают из-за границы, сообщает El Pais.

Это ограничение вступает в силу 15 мая и будет действовать до 24 мая. По некоторым данным, ограничение может продлено еще на две недели. До этого обязательная самоизоляция была предусмотрена лишь для граждан, прибывших из Италии.