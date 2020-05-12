Туристичний сезон 2020: Греція і Чорногорія готуються прийняти туристів, Іспанія посилює обмеження

Туристичний сезон 2020. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n138079-turystychnyy-sezon-2020-greciya-i-chornogoriya-gotuutsya-pryynyaty-turystiv-ispaniya-posyluie.html

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Туристичний сезон 2020 року перебуває під загрозою зриву через пандемію коронавірусу. Кордони закриті, авіасполучення припинено, а багато туристів бояться їхати на курорти через небезпеку зараження. Деякі європейські країни, у яких туристична галузь є однією із основних, все ж розглядають варіанти відкриття туристичного сезону цього року.

Уряд Греції назвав умови відкриття туристичного сезону і розробив план його запуску. Про це повідомляється на сайті Асоціації туроператорів.

Кожен турист, який прибуває до Греції, повинен пред’явити медичну довідку перед посадкою у літак. Довідка повинна свідчити про відсутність у туриста коронавірусу і бути видана не пізніше 72 годин до вильоту.

У кожному грецькому готелі повинен бути медпрацівник, який буде стежити за станом гостей. Туристів із коронавірусом будуть направляти до «карантинних готелів», які виділить держава. Готелі в Греції повинні почати відкриватися у червні.

Тим часом у Чорногорії розробляються нові правила для готелів, будинків відпочинку, ресторанів, кафе та пляжів. Ці правила спрямовані на забезпечення безпеки туристів. Згідно з правилами, на пляжах буде дозволена одна пара лежаків на 16 кв. м. Лежаки повинні систематично дезінфікувати, повідомляє 34Travel.

Влада Чорногорії планує на початку червня відкрити кордони для туристів і відновити транспортне сполучення.

А ось в Іспанії туристичний сезон цього року навряд чи буде відкритий. У країні з 15 травня введуть обов’язкову двотижневу обсервацію для всіх осіб, які прибувають з-за кордону, повідомляє El Pais.

Це обмеження почне діяти 15 травня і продовжиться до 24 травня. За деякими даними, обмеження може бути продовжено ще на два тижні. До цього обов’язкова самоізоляція була передбачена лише для громадян, які прибували з Італії.