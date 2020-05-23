Іспанія збирається цього літа відкрити туристичний сезон. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n138661-ispaniya-zbyraietsya-cogo-lita-vidkryty-turystychnyy-sezon.html

Ракурс

Іспанія розраховує цього року все ж відкрити туристичний сезон. Уряд країни прийняв рішення дозволити в’їзд до країни іноземним туристам із липня.

Про таке рішення уряду повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише El Pais.

Глава іспанського уряду заявив, що іноземні громадяни вже можуть планувати свою відпустку на іспанських курортах та додав, що Іспанія щорічно приймає близько 80 млн туристів.

Як відомо, туристичний сезон в Іспанії планували відкрити не раніше кінця липня, через що він міг взагалі зірватися. Потім влада країни припускала, що спочатку відновиться внутрішній туризм.

Як раніше писав «Ракурс», в Іспанії з 15 травня введено режим обов’язкової самоізоляції для усіх, хто приїжджає до країни. Завтра це обмеження повинно бути знято, але, скоріш за все, влада його продовжить ще на два тижні.