Іспанець вісім тижнів живе один у величезному готелі. Фото: Join UP

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Ракурс

В Іспанії ще 14 березня через пандемію коронавірусу закрилися практично всі готелі, які раніше були переповнені туристами. Довелося закрити на карантин і розкішний готель W у Барселоні, будівля якого за формою нагадує величезний парус. Але один постоялець у готелі все ж залишився. Це інженер Даніель Ордонез, який із 17 березня живе у номері на 24 поверсі.

Ордонез стежить за технічним станом інженерних систем готелю, повідомляє The New York Time.

Інженер один раз на п’ять днів обходить усі номери готелю і спускає воду з 1,4 тис. кранів. Ця процедура займає у нього цілий день. Спускати воду з кранів потрібно для того, щоб у воді не розмножувалися бактерії легіонели. Ці бактерії у людини можуть викликати пневмонію.

Так що інженер навіть під час пандемії піклується про здоров’я майбутніх постояльців готелю.

У готелі немає нікого окрім Ордонеза, тому інженеру доводиться самостійно готувати собі їжу на кухні і прати одяг. Інженер думав, що йому доведеться пробути одному в готелі близько двох тижнів, але вже пройшло вісім тижнів від початку його «ув'язнення».

Інженер до самоізоляції у готелі жив у квартирі на околиці Барселони, але дуже багато часу проводив у готелі і вважав його своєю другою домівкою. Ордонез відрегулював освітлення у номерах та штори. Тепер вечорами на фасаді готелю світиться величезне серце. Це серце інженер присвятив лікарям, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Як раніше писав «Ракурс», влада Іспанії оголосила в країні 10-денний траур за жертвами коронавірусу. Такої тривалої жалоби в Іспанії не було з 1978 року, коли жертвами авіакатастрофи в Лос-Родеос стали сотні людей.