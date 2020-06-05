Золотий готель відкрився у В'єтнамі. Фото: Бугага

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Ракурс

Золотий готель Dolce Hanoi Golden Lake відкрився у центрі Ханоя. Це перший у світі п’ятизірковий готель, фасад і інтер'єр якого покриті 24-каратним золотом. Тепер готель стане новою пам’яткою В'єтнаму.

Будівля готелю має 25 поверхів, а загальна площа фасаду становить 5 тис. кв. м, повідомляє Lenta.ru.

Будівництво готелю велося протягом десяти років. У готелі 342 номери, які виконані в імператорському стилі.

У номерах позолочені меблі, сантехніка, а також позолочено багато елементів декору.

Ресторани, бари і панорамний басейн на даху також прикрашені жовтим металом. Проживання у готелі коштує 250 дол. на добу.

Слід зазначити, що деякі готелі вже використовували позолоту для оздоблення інтер'єру, але не в таких масштабах. Так у готелі Burj Al-Arab (Дубай) золотом покриті ліфт і лобі. У готелі Trump International Hotel у Лас-Вегасі золоті вікна, а в готелі Emirates Palace в Абу-Дабі позолочені стіни і стеля.

Як раніше писав «Ракурс», через коронавірусний карантин іспанець вісім тижнів живе один у розкішному готелі. Він стежить за станом інженерних систем готелю.