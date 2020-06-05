САП. Фото: Одеське життя

https://racurs.ua/ua/n139344-eks-nardep-polyakov-postane-pered-sudom-za-nezakonne-otrymannya-kompensaciyi-za-jytlo.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться не дуже активно, хоча є однією із головних вимог суспільства. Сьогодні, 5 червня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт за обвинуваченням екс-нардепа VIII скликання Максима Полякова у незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві в сумі 367 тис. грн.

Також колишній нардеп обвинувачується у внесенні недостовірних даних до декларації за 2016 і 2017 роки, повідомляє прес-служба САП у Facebook.

На думку слідства, Поляков із кінця 2016 року проживав у власній квартирі в Києві, але продовжував отримувати компенсацію за нібито виплачену вартість проживання у номері готелю «Київ». За період із лютого 2018 року по серпень 2019 року екс-нардеп незаконно отримав 367 тис. грн виплат.

Крім того слідство вважає, що Поляков у декларації за 2016 рік навмисно не вказав фактичне придбання вищевказаної квартири, вартість якої становить близько 10,91 млн грн (нерухомість зареєстрована на близьку особу). У декларації за 2017 рік екс-нардеп не вказав 5,24 млн грн доходів та витрат в сумі 5,19 млн грн у зв’язку з придбанням квартири.

Полякову 20 грудня 2019 року було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Як раніше писав «Ракурс», ВАКС обрав запобіжний захід для колишнього нардепа VIII скликання Станіслава Березкіна у виді застави в сумі 937,5 тис. грн. Березкіна підозрюють у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.