Раїса Богатирьова. Фото: Знай

https://racurs.ua/ua/n139345-u-prokuraturi-kyieva-prokomentuvaly-skasuvannya-zapobijnogo-zahodu-bogatyroviy.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться дуже дивно. Підозрюваним то обирають запобіжний захід, то відміняють його. У прокуратурі Києва прокоментували ситуацію щодо зняття Вищим антикорупційним судом запобіжного заходу з екс-міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Як виявилося, прокурори не повідомили підозру Богатирьовій під час її затримання у серпні 2019 року, так як під час досудового розслідування у справі екс-міністра їй вже було повідомлено про підозру слідчими і прокурорами Генеральної прокуратури, повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

Зазначено, що у 2015 і 2016 роках Печерським районним судом Києва і Апеляційним судом столиці були прийняті рішення, які підтверджували повідомлення про підозру Богатирьовій і які не були скасовані. Крім того, Печерським судом 20 травня 2015 року було прийнято рішення про обрання екс-міністру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Коли у серпні 2019 року Богатирьову було затримано, прокурори замість нової підозри вручили підозрюваній та її захиснику під розпис копію клопотання про застосування запобіжного заходу та копію повідомлення про підозру від 20 жовтня 2014 року.

Співробітники прокуратури Києва не складали нового повідомлення про підозру, тому що законодавством не передбачено повторне складання та вручення ідентичного повідомлення про підозру, яке раніше вже було вручено.

Також наголошується, що наразі розслідуванням справи займаються детективи Національного антикорупційного бюро України.

Як раніше писав «Ракурс», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вчора скасувала запобіжний захід Богатирьовій.