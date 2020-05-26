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Ракурс
В Киеве четверо подростков жестоко избили мужчину прямо в вагоне метро. Фото: Журнал Житомира

В Киеве четверо подростков жестоко избили мужчину прямо в вагоне метро (ВИДЕО)

26 мая 2020, 18:07
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В Киеве четверо несовершеннолетних подростков жестоко избили мужчину прямо в вагоне метро на глазах других пассажиров. Инцидент произошел между станциями «Оболонь» и «Почайна».

Четверо подростков стали в вагоне метро громко выяснять отношения, при этом использовали нецензурную брань, сообщает в Facebook «Киев оперативный».

Молодой мужчина подошел к подросткам и сделал замечание, но парни отреагировали неадекватно и начали жестоко его избивать руками и ногами.

Несовершеннолетние продолжали бить мужчину даже после того, как он потерял сознание.

Полицейские провели расследование и установили личности нападавших подростков, им объявлено о подозрении.



Сейчас решается вопрос об избрании хулиганам меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове молодые парни избили журналиста, который оповестил полицию о нарушении правил карантина.

Источник: Ракурс


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