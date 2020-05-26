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Ракурс
У Києві четверо підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро. Фото: Журнал Житомира

У Києві четверо підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро (ВІДЕО)

26 тра 2020, 18:07
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У Києві четверо неповнолітніх підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро на очах інших пасажирів. Інцидент стався між станціями «Оболонь» і «Почайна».

Четверо підлітків стали у вагоні метро голосно з’ясовувати стосунки, при цьому використовували нецензурну лайку, повідомляє у Facebook «Київ оперативний».

Молодий чоловік підійшов до підлітків і зробив зауваження, але хлопці відреагували неадекватно і почали жорстоко його бити руками і ногами.

Неповнолітні продовжували бити чоловіка навіть після того, як він знепритомнів.

Поліцейські провели розслідування і встановили особи нападників, їм оголошено про підозру.



Зараз вирішується питання про обрання хуліганам запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові молоді хлопці побили журналіста, який сповістив поліцію про порушення правил карантину.

Джерело: Ракурс


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