У Києві четверо підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138811-u-kyievi-chetvero-pidlitkiv-jorstoko-pobyly-cholovika-pryamo-u-vagoni-metro-video.htmlРакурс
У Києві четверо неповнолітніх підлітків жорстоко побили чоловіка прямо у вагоні метро на очах інших пасажирів. Інцидент стався між станціями «Оболонь» і «Почайна».
Четверо підлітків стали у вагоні метро голосно з’ясовувати стосунки, при цьому використовували нецензурну лайку, повідомляє у Facebook «Київ оперативний».
Молодий чоловік підійшов до підлітків і зробив зауваження, але хлопці відреагували неадекватно і почали жорстоко його бити руками і ногами.
Неповнолітні продовжували бити чоловіка навіть після того, як він знепритомнів.
Поліцейські провели розслідування і встановили особи нападників, їм оголошено про підозру.
Зараз вирішується питання про обрання хуліганам запобіжного заходу.
Як раніше писав «Ракурс», у Харкові молоді хлопці побили журналіста, який сповістив поліцію про порушення правил карантину.