У Києві жорстоко побили водія, який не пускав у трамвай пасажирів без масок. Фото: NewsOne

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Ракурс

У Києві група зловмисників жорстоко побила водія трамвая на маршруті № 33к. Конфлікт виник через те, що пасажири намагалися потрапити до салону трамваю без медичних масок.

Про інцидент повідомляє прес-служба «Київпастранс» у Facebook.

На зупинці «Вулиця Петра Запорожця» водій зробив зауваження пасажирам, які хотіли потрапити до салону без засобів індивідуального захисту.

Зловмисники на зауваження відреагували агресивно, напали на водія і нанесли йому тілесні ушкодження. Нападники потім зникли з місця події.

На місце події була викликана поліція і швидка допомога. У потерпілого діагностовано закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Зараз водій перебуває у стабільному стані.

У повідомленні також зазначено, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на водія трамваю.

Як раніше писав «Ракурс», у київському метро четверо підлітків побили чоловіка, який зробив їм зауваження і попросив не вживати нецензурну лексику.