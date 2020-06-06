Трьом учасникам збройного конфлікту з поліцейськими на Харківщині обрано запобіжний захід. Фото: Birmir

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Ракурс

У Харкові Київський районний суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам збройного конфлікту з поліцейськими, який стався 3 червня у Краснокутському районі Харківської області.

Двох підозрюваних 38 і 42 років суд відправив під варту на 60 діб із правом внесення застави в сумі 420 тис. грн, повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

34-річний чоловік буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України.

Як раніше писав «Ракурс», вчора суд відправив двох учасників даного інциденту під варту без права внесення застави. Також вчора під стінами суду стався інцидент. 42-річний харків’янин розпилив газовий балончик в обличчя поліцейському. Правоохоронець отримав хімічний опік очей.