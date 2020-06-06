Війна на Донбасі: окупанти застосували міномети, двоє українських воїнів отримали поранення

Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139352-viyna-na-donbasi-okupanty-zastosuvaly-minomety-dvoie-ukrayinskyh-voyiniv-otrymaly-poranennya.html

Ракурс

Війна на Донбасі не припиняється, незважаючи на домовленості про дотримання режиму тиші. За минулу добу проросійські озброєні формування 12 разів обстріляли позиції українських захисників. Двоє наших воїнів отримали поранення.

Обстріли бойовики вели із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Із мінометів і гранатометів бойовики обстріляли Авдіївку. Поблизу Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Ворог двічі обстріляв українських захисників у районі Старогнатівки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а опорні пункти поблизу Широкиного — із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також проводився обстріл наших позицій поруч з Новолуганським і тричі противник відривав вогонь поблизу Південного. Бойовики використовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Згідно з розвідданими, 5 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як раніше писав «Ракурс», бойовики на Донбасі для участі в бойових діях залучають неповнолітніх. На сьогоднішній день вже 29 неповнолітніх громадян України засуджені за участь у бойових діях на боці бойовиків.