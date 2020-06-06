ВООЗ озвучила нові рекомендації щодо використання масок. Фото: Київ 24

https://racurs.ua/ua/n139351-vooz-ozvuchyla-novi-rekomendaciyi-schodo-vykorystannya-masok.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися і медики лякають новою хвилею епідемії. Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила змінити рекомендації щодо використання захисних масок. Тепер їх рекомендується носити в місцях, де важко дотримуватися дистанції.

Саме громадські місця, де практично неможливо дотримуватися дистанції, є найбільш сприятливими для поширення інфекції, повідомляє ВООЗ у Twitter.

Зокрема, це стосується громадського транспорту та магазинів.

Крім того, ВООЗ вимагає дотримання масочного режиму усіма лікарями та медперсоналом незалежно від того, контактують вони з інфікованими чи ні.

Відзначається, що у якісних масок має бути три шари різних матеріалів.

Раніше ВООЗ повідомляла, що медичні маски необхідно використовувати лише хворим, тому що не було даних про їхню ефективність для захисту здорових людей.

Як раніше писав «Ракурс», головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, якщо епідеміологічна ситуація у країні не покращиться, то українцям доведеться носити маски до кінця цього року.