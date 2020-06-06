ВОЗ озвучила новые рекомендации по использованию масок. Фото: Киев 24

https://racurs.ua/n139351-voz-ozvuchila-novye-rekomendacii-po-ispolzovaniu-masok.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться и медики пугают новой волной эпидемии. Всемирная организация здравоохранения решила изменить рекомендации относительно использования защитных масок. Теперь их рекомендуется носить в местах, где трудно соблюдать дистанцию.

Именно общественные места, где практически невозможно соблюдать дистанцию, являются самыми благоприятными для распространения инфекции, сообщает ВОЗ в Twitter.

В частности, это касается общественного транспорта и магазинов.

Кроме того, ВОЗ требует соблюдение масочного режима всеми врачами и медперсоналом независимо от того, контактируют они с инфицированными или нет.

Отмечается, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

Ранее ВОЗ сообщала, что медицинские маски необходимо использовать только заболевшим, потому что не было данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

Как ранее писал «Ракурс», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшиться, то украинцам придется носить маски до конца этого года.