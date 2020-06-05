Виктор Ляшко. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n139350-lyashko-opasaetsya-etim-letom-otkryvat-detskie-lagerya.html

Ракурс

В Украине этим летом нельзя открывать детские лагеря, потому что это может существенно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Такую точку зрения высказал в эфире телеканала «112 Украина» главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что ежегодно в детских лагерях фиксируется до 80 вспышек различных кишечных инфекций. Больных детей, как правило, отправляют в инфекционные стационары, а там сейчас находятся больные коронавирусом.

Поэтому есть большой риск того, что вместо лечения кишечных инфекций дети могут заразиться коронавирусом. Главный санитарный врач считает, что рисковать здоровьем детей недопустимо, поэтому рекомендует этим летом детские лагеря не открывать.

Лишь после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране можно будет пересмотреть вопрос возможности открытия детских лагерей.

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря могут быть открыты лишь на последнем этапе выхода страны из карантина, чтобы минимизировать вероятность инфицирования коронавирусом детей.