Суд избрал меру пресечения двум участникам нападения на полицейских в Харьковской области. Фото: vnd12.ru

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В Харькове Киевский районный суд избрал меру пресечения двум членам общественной организации «Слобожанская Сечь», которые 3 июня совершили нападение на полицейских и обстреляли служебный автомобиль правоохранителей в Краснокутском районе Харьковской области.

Подозреваемые отправлены под стражу на 60 суток без права внесения залога, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в Facebook.

Под стражей будут находиться двое жителей Харькова 33 и 34 лет.

Всего в результате инцидента были задержаны пятеро подозреваемых. Им всем было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

В полиции добавили, что после завершения судебного заседания под стенами суда произошел конфликт между правоохранителями и группой неизвестных лиц. В результате конфликта 42-летний харьковчанин распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. Правоохранитель получил химический ожог глаз. Злоумышленник задержан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.