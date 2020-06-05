Суд обрав запобіжний захід двом учасникам нападу на поліцейських у Харківській області. Фото: vnd12.ru

https://racurs.ua/ua/n139349-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-dvom-uchasnykam-napadu-na-policeyskyh-u-harkivskiy-oblasti.html

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У Харкові Київський районний суд обрав запобіжний захід двом членам громадської організації «Слобожанська Січ», які 3 червня напали на поліцейських і обстріляли службовий автомобіль правоохоронців у Краснокутському районі Харківської області.

Підозрюваних відправлено під варту на 60 діб без права внесення застави, повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області в Facebook.

Під вартою будуть перебувати двоє жителів Харкова 33 і 34 років.

Всього у результаті інциденту було затримано п’ятеро підозрюваних. Усім було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) КК України.

У поліції додали, що після завершення судового засідання під стінами суду стався конфлікт між правоохоронцями і групою невідомих осіб. У результаті конфлікту 42-річний харків’янин розпилив газовий балончик в обличчя поліцейському. Правоохоронець отримав хімічний опік очей. Зловмисника затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.