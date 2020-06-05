Віктор Ляшко. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n139350-lyashko-boyitsya-cogo-lita-vidkryvaty-dytyachi-tabory.html

Ракурс

В Україні цього літа не можна відкривати дитячі табори, тому що це може суттєво погіршити епідеміологічну ситуацію у країні.

Таку точку зору висловив у ефірі телеканалу «112 Україна» головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що кожного року в дитячих таборах фіксується до 80 спалахів різних кишкових інфекцій. Хворих дітей, як правило, відправляють до інфекційних стаціонарів, а там зараз перебувають хворі на коронавірус.

Тому є великий ризик того, що замість лікування кишкових інфекцій діти можуть заразитися коронавірусом. Головний санітарний лікар вважає, що ризикувати здоров’ям дітей неприпустимо, тому рекомендує цього літа дитячі табори не відкривати.

Лише після стабілізації епідеміологічної ситуації в країні можна буде переглянути питання можливості відкриття дитячих таборів.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дитячі табори можуть бути відкриті лише на останньому етапі виходу країни з карантину, щоб мінімізувати ймовірність інфікування коронавірусом дітей.