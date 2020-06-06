Война на Донбассе: оккупанты применили минометы, ранены двое украинских воинов

Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139352-voyna-na-donbasse-okkupanty-primenili-minomety-raneny-dvoe-ukrainskih-voinov.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается, несмотря на договоренности о соблюдении режима тишины. За прошлые сутки пророссийские вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских защитников. Двое наших воинов получили ранения.

Обстрелы боевики вели из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные открывали ответный огонь, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Из минометов и гранатометов боевики обстреляли Авдеевку. Вблизи Павлополя и Опытного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Враг дважды обстрелял украинских защитников в районе Старогнатовки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Широкиного — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также производился обстрел наших позиций рядом с Новолуганським и трижды противник отрывал огонь вблизи Южного. Боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Согласно разведданным, 5 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как ранее писал «Ракурс», боевики на Донбассе для участия в боевых действиях привлекают несовершеннолетних. На сегодняшний день уже 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в боевых действиях на стороне боевиков.