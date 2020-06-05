Почти половина украинцев считает, что Украина идет к расколу. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n139334-bolee-46-ukraincev-schitaut-chto-ukraina-idet-k-raskolu-socopros-infografika.html

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Украина как страна сшивается и идет по пути объединения. Такого мнения придерживаются 40,8% украинцев.

А 46,1% граждан Украины считают, что Украина как страна разваливается и идет к расколу. Кроме того, 47% респондентов считают, что Украина медленно, но развивается и превращается в развитое государство. Но 46% убеждены, что жизнь в Украине становится все более невыносимой. Об этом говорится в результатах социологического исследования, которые сегодня обнародовал Киевский международный институт социологии.

При этом, 43,7% участников исследования высказали мнение, что для Украины важнее всего независимость и целостность ее границ, а 34,5% убеждены, что важнее благосостояние ее граждан. Также 49,1% считают, что Украине сейчас нужно прежде всего развивать экономику, а 29,6% считают победу в войне первоочередной задачей.

Напомним, результаты соцопроса свидетельствуют, что 50,5% украинцев считают, что война на Донбассе в будущем закончится победой Украины.