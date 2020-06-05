Границы Евросоюза останутся закрытыми для иностранцев до июля. Фото: КП

https://racurs.ua/n139333-granicy-evrosouza-ostanutsya-zakrytymi-dlya-inostrancev-do-iulya.html

Ракурс

Евросоюз продлил запрет на въезд иностранцев в страны ЕС по крайней мере до июля. Такое решение приняли министры внутренних дел стран ЕС. В решении указано, что запрет на въезд иностранцев в страны ЕС будет действовать до 1 июля, но может быть продлен и после этого.

Об этом во время пресс-конференции сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон.

Запрет был продлен, чтобы страны успели создать надлежащие условия для открытия границ. Действия стран должны быть скоординированными и осуществляться на недискриминационной основе.

Запрет не распространяется на граждан Великобритании, хотя страна уже и не является членом ЕС. Тем не менее, британские граждане обязаны будут проходить 14-дневную обсервацию при въезде в ЕС.

Внутри Евросоюза границы будут открыты 15 июня.

Как ранее писал «Ракурс», ЕС ввел запрет на въезд иностранцев в середине марта. Изначально запрет действовал 30 дней, но его несколько раз продлевали.