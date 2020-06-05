Кордони Євросоюзу залишаться закритими для іноземців до липня. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n139333-kordony-ievrosouzu-zalyshatsya-zakrytymy-dlya-inozemciv-do-lypnya.html

Ракурс

Євросоюз продовжив заборону на в’їзд іноземців до країн ЄС принаймні до липня. Таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ країн ЄС. У рішенні зазначено, що заборона на в’їзд іноземців до країн ЄС буде діяти до 1 липня, але може бути продовжена і після цього.

Про це під час прес-конференції повідомила єврокомісар із питань внутрішніх справ Юлва Йогансон.

Заборону було продовжено, щоб країни встигли створити належні умови для відкриття кордонів. Дії країн повинні бути скоординованими та здійснюватися на недискримінаційній основі.

Заборона не поширюється на громадян Великої Британії, хоча країна вже і не є членом ЄС. Проте, британські громадяни зобов’язані будуть проходити 14-денну обсервацію після в’їзду до ЄС.

Усередині Євросоюзу кордони буде відкрито 15 червня.

Як раніше писав «Ракурс», ЄС ввів заборону на в’їзд іноземців у середині березня. Спочатку заборона діяла 30 днів, але її кілька разів продовжували.