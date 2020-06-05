Майже половина українців вважає, що Україна йде до розколу. Фото: delo.ua

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Україна як країна зшивається і йде шляхом об'єднання. Такої думку притримуються 40,8% українців.

А 46,1% громадян України вважають, що Україна як країна розвалюється і йде до розколу. Крім того, 47% респондентів вважають, що Україна повільно, але розвивається і перетворюється на розвинену державу. Але 46% переконані, що життя в Україні стає все більш нестерпним. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, які сьогодні оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

При цьому, 43,7% учасників цього дослідження висловили думку, що для України найважливіше за все незалежність і цілісність її кордонів, а 34,5% переконані, що важливішим є добробут її громадян. Також 49,1% вважають, що Україні зараз потрібно насамперед розвивати економіку, а 29,6% вважають перемогу у війні першочерговим завданням.

Нагадаємо, результати соцопитування свідчать, що 50,5% українців вважають, що війна на Донбасі у майбутньому завершиться перемогою України.