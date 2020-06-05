Війна на Донбасі: понад 50% українців вірять у перемогу над Росією — опитування

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Війна на Донбасі у майбутньому завершиться перемогою України. У такому розвитку подій переконані 50,5% українців. Також 55% респондентів вважають, що у майбутньому Україна перейде переважно на українську мову, хоча 48,8% впевнені, що російська мова є історичним надбанням України, яке необхідно розвивати. Ці результати були зібрані під час телефонного опитування 26−30 квітня, яке сьогодні оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

37,2% опитаних згідні з твердженням, що Україна досягне перемоги над Росією, оскільки Росія слабка відстала державу, а з Україною весь цивілізований світ, — йдеться у дослідженні КМІСу.

Ще 44,1% вважають, що Україна повинна змусити своїх громадян поважати мову, державні символи і національні традиції.

Разом з тим, 48,8% опитаних позитивно оцінили твердження про те, що для досягнення миру на Донбасі потрібно вести переговори з Росією і представниками ОРДЛО.

В соцопитуванні взяло участь понад 1,5 тис. респондентів з різних областей України.