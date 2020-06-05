Война на Донбассе: свыше 50% украинцев верят в победу над Россией — опрос

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Ракурс

Война на Донбассе в будущем завершится победой Украины. В таком развитии событий убеждены 50,5% украинцев. Также 55% респондентов считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык, хотя 48,8% уверены, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать. Эти результаты были собраны во время телефонного опроса 26−30 апреля Киевским международным институтом социологии.

37,2% опрошенных согласны с утверждением, что Украина достигнет победы над Россией, поскольку Россия является слабым отсталым государством, а с Украиной весь цивилизованный мир, — говорится в исследовании КМИС.

Еще 44,1% считают, что Украина должна заставить своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции.

Вместе с тем, 48,8% опрошенных положительно оценили утверждение о том, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ОРДЛО.

В соцопросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов из разных областей Украины.