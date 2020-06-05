Суд арестовал воспитательницу, которая убила ребенка в Запорожье. Фото: sputniknews.kz

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Шевченковский районный суд Запорожья 5 июня арестовал 51-летнюю воспитательницу частного нелегального садика, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка.

Подозреваемою арестовали. Во время сегодняшнего судебного заседания прокурор предоставил видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в квартире няни. На время просмотра видео заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор настаивала на аресте подозреваемой. Об этом 5 июня сообщает «Укринформ».

Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет ребенка, потом толкает другую. Она закрыла рот ребенку… подушка закрыла все лицо ребенка, — отметил адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.

После проведения первоочередных следственных действий фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 51-летняя жительница Запорожья обустроила «детский сад» в собственной трехкомнатной квартире, не имея разрешительных документов на такую деятельность. Женщина предлагала свои услуги в интернете.

Родители привели девочку 29 мая на первый тестовый день. Адвокат семьи утверждает, что женщина продемонстрировала матери документы, которые якобы дают право на уход за детьми.

Уже через час воспитательница позвонила родителям и сказала, что ребенок не дышит, потому что задохнулся во время рвоты. «Скорую» вызвали уже родители, они сами пытались реанимировать малышку до приезда медиков, но девочка умерла. Медики констатировали смерть девочки «вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым».

Впоследствии адвокат опубликовал видео, как сотрудница детсада в котором умер ребенок, привязывает подушку к ее голове. Она оставила девочку в другой комнате с привязанной подушкой. Мамедов утверждает, что няня сделала это для того, чтобы ребенок не плакал.

Напомним, в Израиле 23-летняя украинка убила годовалую девочку в детском саду. Маленькая не хотела засыпать во время тихого часа, поэтому девушка накинула на ребенка одеяло и села сверху. Воспитательницу отправили в тюрьму на 17 лет.