В Раде призвали не терпеть «подонка-Ермака, который ломает парламент через колено»

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Противостояние нардепа Гео Лероса и главы Офиса президента Андрея Ермака продолжается. Сегодня в Раде «слуга» использовал непарламентскую лексику.

Парламент не смог назначить своих представителей в комиссию по проведению конкурса на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующее постановление поддержали только 205 нардепов.

Во время обсуждения народный депутат из фракции «Слуга народа» Лерос обвинил Банковую в давлении на нардепов и жестко высказался о главе Офиса президента Андрее Ермаке.

Лерос заявил, что депутат от СН Юлия Яцык получила предложение с Банковой сняться с участия в конкурсе. В Офисе президента хотели бы видеть в комиссии ее однопартийца Владлена Неклюдова.

Правоохранительный комитет выбрал одного человека, а потом кто-то из Офиса президента позвонил ей и попросил снять свою кандидатуру. У меня к вам вопрос: сколько мы еще будем терпеть, когда этот подонок, коррупционер Ермак будет ломать Раду и уничтожать парламентаризм в этом государстве? — заявил Лерос и призвал коллег нажать красную кнопку.

Опальный нардеп добавил, что Ермак может начинать ломать парламент через колено «со своего кума». Речь шла, очевидно, о нардепе-«слуге» Николае Тищенко.

Напомним, что Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство по заявлению депутата Лероса по поводу совершения уголовного преступления братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком.