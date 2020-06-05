Строительство Подольско-Воскресенского моста. Фото: Big Kyiv

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В Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста. Автомобильное движение по нему планируют открыть до конца 2020 года, после чего начнется строительство новой ветки метро, которая соединит правый берег с микрорайоном Троещина.

Сейчас строители начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Они нужны для стабилизации сооружения. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 5 июня.

По его словам, на мосту обустроят шесть полос для автомобилей, а также железнодорожные пути для будущего метро. На данный момент строители обустраивают пешеходную зону, которая будет расположена под аркой. Там устанавливают специальное ограждение.

Кличко добавил, что параллельно работники строят порталы для будущих станций метро. Кроме того, не останавливается и строительство моста как в направлении Подола, так и в сторону Троещины. В частности, на левом берегу заканчивают бетонирование проезжей части над Русановскими садами.

Мы настроены в конце этого года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост. И начать строительство новой ветки метро — на Троещину, — добавил Кличко.







Напомним, несколько месяцев назад Кличко рассказывал, что коммунальщики демонтируют аварийные конструкции на Подольско-Воскресенском мосту.