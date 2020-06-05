Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: Big Kyiv

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У Києві триває будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Автомобільний рух планують запустити до кінця 2020 року, після чого почнеться будівництво нової гілки метро, ​​яка з'єднає правий берег з мікрорайоном Троєщина.

Будівельники почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Вони потрібні для стабілізації споруди. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 5 червня.

За його словами, на мосту облаштують шість смуг для автомобілів, а також залізничні колії для майбутнього метро. Наразі будівельники облаштовують пішохідну зону, яка буде розташована під аркою. Там встановлюють спеціальну огорожу.

Кличко додав, що паралельно працівники будують портали для майбутніх станцій метро. Окрім того, не зупиняється й будівництво мосту як в напрямку Подолу, так і в бік Троєщини. Зокрема, на лівому березі закінчують бетонування проїжджої частини над Русанівськими садами.

Ми налаштовані в кінці цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом. Та розпочати будівництво нової гілки метро — на Троєщину, — додав Кличко.







Нагадаємо, декілька місяців тому Кличко розповідав, що комунальники демонтують аварійні конструкції на Подільсько-Воскресенському мосту.