Зарплати у «Нафтогазі» розсекретять: Рада підвищила штрафи за невиконання вимог нардепів

https://racurs.ua/ua/n139321-rada-pislya-konfliktu-stefanchuka-z-naftogazom-pidvyschyla-shtrafy-za-nevykonannya-vymog-nardepiv.html

Ракурс

Зарплати у «Нафтогазі» більше не зможуть засекречувати, оскільки Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні у другому читанні ухвалила проект закону № 3354, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо посилення відповідальності за невиконання вимог нардепів.

Йдеться про відповідальність за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата, Рахункової палати, члена Рахункової палати, депутата місцевої ради, — вказано на сайті парламенту.

Законом передбачено збільшення розміру штрафів за неналежне реагування на депутатські запити та депутатські звернення. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення нардепа, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення каратиметься штрафом для посадових осіб від 340 до 850 грн. У разі повторного вчинення такого порушення упродовж року посадовцю доведеться сплатити штраф від 850 до 1700 грн. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на депутатський запит, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3400 до 5950 грн.

13 травня парламент ухвалив проект закону № 3354 у першому читанні.

Як відомо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв відмовився надати Стефанчуку відомості про зарплати і премії керівництва компанії, зіславшись на положення Конституції, які забороняють здійснювати збір особистих даних громадян.