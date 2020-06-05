У Кропивницькій колонії помер в’язень із СOVID-19. Фото:

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У Кропивницькій виправній колонії № 6 помер ув’язнений, у якого виявили коронавірус.

Чоловіка госпіталізували із гострим запаленням легень ще 14 травня. Лікарі зробили тест на СOVID-19, але він виявився негативним. Вже 19 травня ув’язненого помістили на ізоляцію в окрему камеру у медчастині колонії, стан пацієнта був тяжким. Про це 5 червня повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Telegram.

Через поганий стан здоров’я адміністрація колонії 1 червня направила його до лікарні, щоб лікарі підготовили висновки про його звільнення від відбування покарання. Повторний тест на коронавірус, зроблений 3 червня, показав позитивний результат. Хворий помер 4 червня.

Тести на коронавірус зробили всім контактним особам — трьом фельдшерам та восьми засудженим, які були у медчастині. Вони перебувають в ізоляції. Також на самоізоляції 12 працівників конвою, їх протестують. Вже проведено дезінфекцію медичної частини.

Вважаю, що смерть ув’язненого — наслідок неналежної організації та контролю за впровадженими карантинними заходами в установах покарань, а також фактичного ігнорування виконання наданих рекомендації за результатами моніторингових візитів, здійснених у рамках національного превентивного механізму, — написала Денісова.







Омбудсмен вимагає від Міністерства юстиції забезпечити проведення тестування всіх працівників та утримувати осіб у пенітенціарних установах, де були зафіксовані підозри та випадки захворювань на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що через поширення коронавірусу Міністерство юстиції має розглянути питання про амністію українців, які відбувають покарання за незначні злочини.