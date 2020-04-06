У Зеленського запропонували амністувати ув'язнених через коронавірус. Фото: ABC News

https://racurs.ua/ua/n136332-u-zelenskogo-zaproponuvaly-amnistuvaty-uv-yaznenyh-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 319 осіб і з кожним днем ​​кількість хворих зростає. У зв’язку з епідемією в Україні можуть амністувати ув’язнених.

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що через поширення коронавірусу Міністерство юстиції має розглянути питання про амністію українців, які відбувають покарання за незначні злочини. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес».

За його словами, амністія в’язнів, які були заарештовані за незначні злочини, — це загальносвітова практика останніх декількох тижнів. Тому якщо Міністерство юстиції не виступить з такою пропозицію, Офіс президента «почне підказувати».

Смирнов також вважає, що людей, провина яких ще не доведена, слід помістити під примусовий карантин, а не під варту. Це допоможе боротися з епідемією коронавірусу. На його думку, утримання під вартою повинно застосовуватися тільки до небезпечних громадянам, яких підозрюють у злочині обґрунтовано. До них він відносить гвалтівників, а також підозрюваних у злочинах щодо зазіхання на територіальну цілісність чи проти безпеки держави.

Водночас не слід забувати, що закон дає можливість примусово ізолювати людину за місцем її проживання, застосувавши до неї той же домашній арешт, — зазначив він.

Як відомо, раніше за скасування закону про амністію учасників Революції гідності виступила виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова.