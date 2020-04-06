У Зеленского предложили амнистировать заключенных из-за коронавируса. Фото: ABC News

https://racurs.ua/n136332-u-zelenskogo-predlojili-amnistirovat-zakluchennyh-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 319 человек и с каждым днем количество больных растет. В связи с эпидемией в Украине могут амнистировать заключенных.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает, что из-за распространения коронавируса Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об амнистии украинцев, которые отбывают наказания за незначительные преступления. Об этом он сказал в интервью изданию «Закон и бизнес».

По его словам, амнистия заключенных, которые были арестованы за незначительные преступления, — это общемировая практика последних нескольких недель. Поэтому если Министерство юстиции не выступит с таким предложение, Офис президента «начнет подсказывать».

Смирнов также считает, что людей, вина которых еще не доказана, следует поместить под принудительный карантин, а не под стражу. Это поможет бороться с эпидемией коронавируса. По его мнению, содержание под стражей должно применяться только к опасным гражданам, которых подозревают в преступлении обоснованно. К ним он относит насильников, а также подозреваемых в преступлениях, которые посягают на территориальную целостность и против безопасности государства.

Вместе с тем не следует забывать, что закон дает возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест, — отметил он.

Как известно, ранее за отмену закона об амнистии участников Революции достоинства выступила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.